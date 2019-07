Putin a Roma, incontro con Papa Francesco in Vaticano

Putin al Quirinale con oltre un'ora di ritardo sul programma

Roma, 4 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha accolto nel cortile d'onore del Quirinale il presidente russo Vladimir Putin in visita ufficiale in Italia. Per l'occasione la Capitale è stata blindata con gli inevitabili disagi per la circolazione. Putin è giunto al Colle con oltre un'ora di ritardo rispetto al programma, dopo l'incontro in Vaticano con Papa ...