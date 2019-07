Corporate a sostegno delle startup per disegnare città del futuro

Roma, 4 lug. (askanews) - Aiutare le startup più promettenti a sviluppare soluzioni innovative per le Smart city del futuro. Con questo spirito creativo Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota hanno deciso di sostenere "Urban Tech WorkLab", il programma di pre-accelerazione promosso da LVenture Group e dalla Regione Lazio. In un'ottica di "open innovation" le aziende e i nuovi talenti lavoreranno insieme per trasformare le città in una direzione sempre più a misura di cittadino. L'amministratore delegato di Linkem, Davide Rota.

"Abbiamo deciso di partecipare - spiega Rota - perchè il settore delle telecomunicazioni è in fase di grande cambiamento e tutto il mondo delle Smart city sarà un elemento molto importante di questo futuro. Nel contempo la soluzione più vincente non sarà all'interno di una delle grandi società di telecomunicazioni, ma verrà sicuramente sviluppata da qualche iniziativa che partirà da zero. Quindi poter essere lì dall'inizio per noi è molto importante".

Per partecipare a Urban Tech è necessario candidarsi online entro il 27 agosto. I 10 vincitori della selezione seguiranno un percorso di tre mesi, con le società partner e con il supporto tecnico di Amazon Web Services, Cisco e Cariplo Factory. E per le corporate ci sono grandi attese, come spiega il responsabile Innovation della Toyota, Donato Santoro.

"Noi ci aspettiamo distruzione - afferma Santoro - chiaramente nel senso positivo del termine. Ci aspettiamo idee innovative, idee che possano anche sembrare assurde o che possano in qualche traguardarci oltre il normale orizzonte di 5-10 anni, in un mondo dove la mobilità sarà molto diversa da quella che è oggi".

"Oggi - secondo Santoro - per quello che ci riguarda è tutto centrato su un cliente che acquista un'automobile. Domani avremo un utilizzatore che dovrà spostarsi da un punto A a un punto B e lo farà nel modo più efficiente possibile, nel modo più congeniale. La nostra idea è di presidiare il più possibile questa area di mobilità e fare in modo di migliorare la qualità della vita di chi intende spostarsi".

Oltre a un grant di 2.500 euro, le tre startup finaliste scelte da Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota per realizzare un "proof of concept" riceveranno anche un altro premio cash dalla Regione Lazio. Un sostegno alle idee e all'innovazione per cercare di costruire città più vivibili, sicure e sostenibili dal punto di vista ambientale, grazie alla tecnologia. Il direttore generale di Sara Assicurazioni, Alberto Tosti.

"L'obiettivo principale - sottolinea Tosti - è di interagire in maniera aperta con il mondo esterno dell'Insurtech. E quindi dare l'occasione al nostro management, e non solo, di avere una visione più innovativa e di essere contaminato. Inoltre, in una logica più di scommessa, è anche di verificare se c'è un'idea interessante e innovativa che possa creare valore aggiunto al nostro business".