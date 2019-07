Alla Camera al via una indagine conoscitiva sull'epatite C

Roma, 3 lug. (askanews) - Una indagine conoscitiva sull'epatite C nel nostro paese. L'iniziativa è della XII Commissione Affari Sociali della Camera che intende così approfondire lo "stato dell'arte" di una patologia che l'Italia - in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - si è impegnata ad eliminare entro il 2030, grazie allo straordinario successo dei nuovi farmaci antivirali. Per raggiungere questo obiettivo manca l'ultimo e decisivo passo: individuare e indirizzare nelle strutture autorizzate le decine di migliaia di pazienti ancora da curare.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa parlamentare la Vicepresidente della XII Commissione, Michela Rostan: "Il nostro paese può davvero raggiungere un traguardo storico: essere il primo a debellare definitivamente questa patologia. Però c'è un rischio serio e cioè che nel 2020 il Fondo all'interno del quale ci sono i soldi per i farmaci per curare l'epatite C venga sospeso. Questo è un rischio che veramente farebbe inciampare quasi alla fine del traguardo. Ecco perchè riteniamo che sia opportuno fare un quadro sullo stato dell'arte, soprattutto sulle risorse, sul sommerso ma anche sulla necessità che ogni regione adotti un Piano ed un Fondo specifico per tutti quelli che sono i farmaci antivirali ad azione diretta che servono per debellare definitivamente questa patologia".

In Italia la stima del numero di pazienti noti e non, e quindi ancora da curare, si aggira attorno alle 300 mila unità. E, secondo gli esperti, il trattamento di 70-80mila pazienti all'anno renderebbe raggiungibile l'obiettivo dell'eliminazione della grave malattia infettiva nel giro di 3 o 4 anni.

Molto positiva l'accoglienza dell'iniziativa parlamentare da parte di Ivan Gardini, presidente di EpaC Onlus: "Per la prima volta il Parlamento avrà modo di capire esattamente lo stato dell'arte della situazione del piano di eliminazione che ricordiamo è un volere dell'Oms, dove c'è una strategia ben precisa alla quale l'Italia ha aderito. Quindi fare il punto della situazione, capire le criticità e poi ovviamente mettere in campo tutto quello che serve per risolvere i problemi, secondo noi, è la cosa migliore che si potesse fare".