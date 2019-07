Private equity, Mammola: fornirne di più a sistema imprese

Roma, 2 lug. (askanews) - "Il nostro sistema paese, in particolare il sistema delle imprese, difetta un po' complessivamente, anche se ci sono delle eccezioni virtuose, di questo fattore per nulla secondario che è l'equity. Occorrerebbe disporne in misura maggiore e a fornirlo devono essere gli operatori come HAT ed altri che sanno come gestire un fattore così delicato come è appunto il capitale di sviluppo. Ed è bene che già dall'immediato futuro si possa fornire complessivamente al sistema una quantità di equity maggiore di quanto non si sia riusciti a fare in passato". Lo ha dichiarato Carlo Mammola, amministratore delegato del Fondo Italiano di Investimento, all'Investors Meeting di HAT sgr, a Roma alla Luiss Business School.