Private equity, Luigi Abete: modalità per far crescere le imprese

Roma, 2 lug. (askanews) - "Certamente il private equity è una delle modalità utili per far crescere le imprese. Noi in Italia abbiamo il problema di far crescere le imprese più normali, cioè quelle che non attraggono il private equity perchè non hanno già raggiunto livelli di eccellenza, ed il fatto che l'incontro di HAT si realizzi alla Luiss Business School che ha come obiettivo proprio quello di allargare l'area di attenzione verso le imprese di medie dimensioni direi che un segnale ulteriormente positivo".

E' quanto ha evidenziato Luigi Abete, presidente di Luiss Business School e di BNL Gruppo BNP Paribas in occasione dell'Investors Meeting di HAT sgr a Roma a Villa Blanc: "Spero che con i nuovi fondi ELTIF di origine europea e con un trattamento fiscale competitivo rispetto agli attuali PIR si possa creare in Italia la condizione per far sì che non cento ma mille imprese possano diventare delle multinazionali tascabili, per usare un'espressione che usava quaranta anni fa un compianto ex presidente di Confindustria, Vittorio Merloni. Questa è la nostra sfida, non solo vista dal mondo delle imprese ma anche vista come strumento di politica industriale. L'industria italiana è brava, competitiva, nelle nicchie. Siamo presenti in moltissime produzioni diffuse a livello globale, dobbiamo rafforzare la dimensione di queste imprese sia dal punto di vista di capacità produttiva sia da un punto di vista di capitale perchè così possiamo fare maggiori investimenti in innovazione e tecnologia. Il segnale che arriva dal'Investors Meeting di HAT va in questa direzione".