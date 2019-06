Milano Pride, sfila l'unicorno di Vitasnella: i diritti esistono

Milano, 29 giu. (askanews) - L'unicorno è arrivato: in piazza Duca d'Aosta, luogo di partenza della parata del Milano Pride 2019, Vitasnella ha presentato il proprio carro per la sfilata dell'orgoglio arcobaleno. Una scelta che per l'azienda significa adesione alle campagne per i diritti, come ci ha confermato la Brand manager Simona Nestola.

"Vitasnella - ha detto ad askanews - ha scelto l'unicorno perché è un essere magico, oltre che il simbolo del mondo LGBT, ma è anche un essere che non si dice non esista, quasi come i diritti: noi invece vogliamo dire che i diritti esistono, così come gli unicorni, come potete vedere oggi qui. Per questo la nostra campagna per il Pride di quest'anno è intitolata 'I diritti. Se ci credi diventano realtà', perché tutti ci credano insieme a noi di Vitasnella".

Sul carro musica, influencer e bottiglie d'acqua in edizione speciale per il Pride, ma soprattutto la voglia di promuovere il diritto alla diversità, anche in termini legati alla relazione delle persone con se stesse.

"Per Vitasnella - ha aggiunto Simona Nestola - la libertà di essere se stessi vale sia nell'amare chi si vuole, ma anche nel sentirsi a proprio agio nel proprio corpo e nel fare quello che si vuole. Promoviamo quindi la libertà per sentirsi felici e bene con se stessi".

La stessa idea di libertà che, nonostante il caldo torrido di questa Milano di fine giugno, è stata difesa e rivendicata per le strade colorate della città da decine di migliaia di persone.