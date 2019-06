Vladimir Putin: "Idea di libertà di genere è imposta alla gente"

Osaka, 29 giu. (askanews) - Nuovo attacco contro i diritti degli omosessuali da parte di Vladimir Putin nella "Giornata dell'Orgoglio Lgbt". Il presidente russo dal G20 di Osaka ha preso una netta posizione.

"In Russia abbiamo un rapporto molto tranquillo con la comunità Lgbt, ma l'idea di libertà di genere è imposta alla gente, stanno costringendo piuttosto aggressivamente" la maggioranza ad accettare le nuove tendenze. Adesso - ha spiegato Putin - si sono inventati sei o cinque generi, non capisco neanche di cosa si tratti".

Il capo del Cremlino ha così difeso la legge russa che vieta la "propaganda gay" tra i minori ma che di fatto ostacola ogni forma di manifestazione a difesa dei diritti degli omosessuali. Per Putin "i rappresentanti dell'idea liberale impongono una certa educazione sessuale nelle scuole, i genitori non la vogliono, per questo la gente è stufa".