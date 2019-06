Cremona, a 98 anni si lancia con il paracadute

Cremona, 29 giu. (askanews) - Giuseppe De Grada, 98 anni, paracadutista reduce della battaglia di El Alamein nella Seconda guerra mondiale, si è lanciato in tandem con il paracadute sabato 29 giugno 2019 all'aeroporto di Cremona-Migliaro.

Per l'arzillo paracadutista, arrivato in aeroporto accompagnato dalla moglie e dal figlio, si è trattato della secondo lancio in tandem in due anni; lo aveva già fatto, infatti, nel 2017 all'età di 96 anni. Il prossimo appuntamento è per festeggiare i cento anni.

De Grada ha combattuto a El Alamein dall'ottobre 1942 al novembre del 1942. Catturato dagli inglesi, ha vissuto quattro anni di prigionia tra Egitto e Palestina.