Bacio fra Kate e Meghan: il murales di Tvboy per il Milano Pride

Milano, 28 giu. (askanews) - Kate Middleton e Meghan Markle, vestite da sposa, si baciano, in "The Royal kiss", il nuovo murales dell'artista conosciuto come Tvboy, comparso a Milano, in piazza Oberdan e dedicato "all'amore unviersale" in occasione del Milano Pride, in scena fino al 29 giugno.

"Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di pregiudizio. Ogni essere umano deve poter avere il diritto di sposare la persona che ama", ha scritto su Instagram l'artista. Nella stessa piazza anche un altro murales dedicato all'amore universale: il bacio fra il presidente americano Trump e il cinese Xi Jinping.