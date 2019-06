L'unicorno a Milano? Mistero svelato: è una campagna per il Pride

Milano, 28 giu. (askanews) - Cosa ci fa un Unicorno bianco per le vie di Milano? Al Parco Sempione, qualche giorno fa, aveva lasciato di stucco i passanti. Selfie, carezze e tanta tanta curiosità. In molti si sono chiesti il significato di questa apparizione mitologica. L'unicorno è poi stato avvistato al parco Indro Montanelli, a due passi da Pride Square e poi a via Lecco. Questa volta con una bandiera arcobaleno sulla criniera. Mistero svelato: l'unicorno è il protagonista di una campagna realizzata da Vitasnella, che da cinque anni sostiene la Milano Pride Parade che andrà in scena sabato 29 giugno. E questa volta ha voluto mandare un messaggio con l'unicorno, che negli anni è diventato un simbolo dei valori e dei diritti LGBTQ+: "I diritti. Se ci credi, diventano realtà". Come questo unicorno.