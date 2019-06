Sea Watch, un ragazzo del Camerun: "Prego che le cose migliorino"

Lampedusa, 28 giu. (askanews) - "Sono del Camerun e ho bisogno di venire in Europa perché nel mio Paese la situazione non è delle migliori, è un paese di crisi. Le condizioni di vita in Libia non era facili per me, per questo ho bisogno di venire di Europa", così un ragazzo del Camerun a bordo della Sea Watch 3, al largo di Lampedusa in attesa di poter sbarcare.

"Preferisco essere qui adesso che in Libia, perché sono libero. In Libia la situazione... Non è un posto sicuro. Non è un posto sicuro. Qui dove sono adesso sono al sicuro. Conosco la gente con cui vivo, sono persone buone". aggiunge. Credo che le cose miglioreranno. Cosa posso dire, dobbiamo solo aspettare. La situazione qui adesso non è facile. Dormiamo sul pavimento. I bagni che usiamo... Ma prego, prego che le cose miglioreranno. Io sono credente. Io prego, prego molto", conclude.