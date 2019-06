Mondiali di calcio femminili, sabato i Quarti Italia-Olanda

Sea Watch, un ragazzo del Camerun: "Prego che le cose migliorino"

Lampedusa, 28 giu. (askanews) - "Sono del Camerun e ho bisogno di venire in Europa perché nel mio Paese la situazione non è delle migliori, è un paese di crisi. Le condizioni di vita in Libia non era facili per me, per questo ho bisogno di venire di Europa", così un ragazzo del Camerun a bordo della Sea Watch 3, al largo di Lampedusa in attesa di poter sbarcare. "Preferisco essere qui adesso che ...