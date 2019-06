Le immagini della Sea Watch al largo di Lampedusa

Lampedusa, 27 giu. (askanews) - La Sea Watch 3 vista dalla costa di Lampedusa è un puntino in lontananza, inquadrato dalla Porta d'Europa, il monumento che accoglie tutti i migranti che sbarcano sull'isola e ricorda le migliaia che non ce l'hanno fatta e sono morti in mare.

Una morte a cui sono scampate le 42 persone a bordo della nave grazie all'intervento della Ong che li ha salvati ma non èha ancora potuto dopo due settimane in mare a farli sbarcare in un porto sicuro.