Scatola misteriosa attraversa l'Europa: nuova campagna di IVECO

Torino, 26 giu. (askanews) - Una scatola misteriosa attraversa l'Europa in una staffetta realizzata da IVECO per raccontare la vita degli autisti a bordo dei camion del brand. "Our History, your stories" è la campagna di comunicazione che il celebre produttore di veicoli commerciali del gruppo CNH Industrial ha lanciato sui social, con l'intento di mettere in risalto le sfide quotidiane degli autisti che ogni giorno affrontano sui camion IVECO i trasporti a lunga percorrenza.

E poi, naturalmente, c'è il pacco misterioso, che partito dal CNH Industrial Village di Torino, toccherà l'Austria, dove CNH Industrial produce trattori, la Germania, dove si trova un sito di produzione di mezzi antincendio, e la Francia, nello stabilimento di motori industriali del brand FPT Industrial, per poi arrivare a Madrid, tappa conclusiva dell'avventura, dove il contenuto della scatola sarà finalmente svelato.