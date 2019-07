Esclusivo - Siri: "Tav e Flat tax si fanno, non è bello sentirsi sotto attacco del presunto alleato"

(Agenzia Vista) Liguria, 15 luglio 2019 "Tav e Flat tax si fanno, non è bello sentirsi sotto attacco da alleato". Così Armando Siri, parlamentare della Lega ed ex sottosegretario costretto alle dimissioni per una inchiesta su presunte tangenti, a margine di 'Liguria d'autore', la rassegna politica e culturale in corso a Montemarcello (La Spezia), replica sul futuro del governo e sul comportamento ...