Terni, gatto scomparso 5 anni fa e ritrovato dalla padrona, è arrivato nella sua nuova casa. Video

Il gatto Harimao è arrivato da Terni nella sua nuova casa di Venezia. Si tratta del gatto di colore arancione, trovato in Malesia da Ilaria Donati, e scomparso per cinque anni a Terni.

Il micio, accudito dalle gattare dal quartiere in uno scantinato, è stato ritrovato pochi giorni fa e riportato dai suoi padroni che credevano di averlo perso per sempre. Ma il gattino non ha perso la sua innata curiosità e il suo istinto per l'avventura e, nella sua nuova casa, come si può vedere nel video, osserva gli altri gatti e salta sul termosifone per arrivare sul balcone e osservare quel che accade per strada.