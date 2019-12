Il cucciolo Hulk sta diventando crema come i suoi fratellini. La storia del cane nato verde. Il video

Hulk è nato verde, ma pian piano sta diventando color crema, come i suoi fratellini. La storia del piccolo golden retriever è rara e curiosa. Il 28 novembre mamma Cloe dà alla luce sei cuccioli, cinque maschi e una femmina. Uno nasce di colore verde. Inizialmente Ilaria, la proprietaria di Terni, pensa che sia sporco, ma non è così: c'è una spiegazione scientifica per il suo strano colore. Residui di biliverdina, pigmento verdastro, si sono mescolati con il liquido amniotico della placenta e hanno tinto il manto del piccolo a cui non a caso viene imposto il nome di Hulk. Gli esperti spiegano che la cosa è momentanea.

E' comunque un evento particolarmente raro e quindi finisce anche sul Corriere. Siamo andati a vedere come sta il cagnolino a poco meno di 20 giorni dalla sua nascita. La forma è smagliante, come testimonia il video, e come previsto sta pian piano perdendo il colore verde. Somiglia sempre più ai suoi fratellini. Ancora si distingue rispetto agli altri, ma presto sarà completamente crema. Come il resto della sua meravigliosa famiglia.

