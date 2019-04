Fuglsang trionfa alla Liegi-Bastogne-Liegi. Secondo Formolo e ottavo Nibali - IL VIDEO

Jakob Fuglsang ha vinto in solitaria la 105esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Il danese della Astana ha chiuso alla grande il trittico delle Ardenne, dopo il secondo posto nella Freccia Vallone e il terzo all’Amstel Gold Race. Per Fuglsang, 34enne, nato a Ginevra, è il primo successo in carriera in una classica monumento. Il danese ha spezzato il dominio del francese Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e si è imposto con ampio margine sugli inseguitori, centrando il ventesimo trionfo da professionista. In seconda piazza, a circa 30” di distacco, si è classificato il veneto Davide Formolo (Bora-Hansgrohe). Il 26enne di Negrar ha fatto vedere di avere nelle gambe grandi traguardi. Ancora più indietro, nella volata per il terzo posto, ha battuto gli altri inseguitori il tedesco Maximilian Schachmann (anche lui Bora-Hansgrohe) Si chiude così la Campagna del Nord, con Fuglsang in festa. “La squadra ha fatto un gran lavoro fino alla cima della Cote des Forges. Poi siamo rimasti in tre e sono stato bravo a spingere, lasciando indietro prima Michael Woods e quindi Davide Formolo”, ha detto il trionfatore di giornata. Nella top ten, in ottava posizione, anche il siciliano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), che sta ritrovando la forma migliore. Si è ritirato a metà corsa lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar). Non al meglio il grande favorito della vigilia, ovvero Alaphilippe, che ha pagato le fatiche degli ultimi tempi.