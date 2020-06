Trent'anni fa il Mondiale di Italia 90: il gol di Schillaci all'Austria diede il via alle notti magiche. Video

Trent'anni fa, 9 giugno 1990, l'esordio dell'Italia contro l'Austria, allo stadio Olimpico di Roma, diede via alle mitiche notti magiche al Mondiale di calcio di Italia '90. La prima partita degli azzurri del ct Vicini fu complicata e si sbloccò solo nella parte finale grazie a una giocata sulla destra di Gianluca Vialli che mise la palla al centro in cui trovò prontissimo Salvatore Schillaci, appena entrato al posto di un recalcitrante Andrea Carnevale. L'attaccante, all'epoca alla Juventus, era reduce da un campionato sorprendente e si conquistò la convocazione all'ultimo tuffo. In quell'istante, con il colpo di testa che firmò la vittoria dell'Italia, cambiò il corso della sua storia e divenne il protagonista di quel Mondiale: 6 gol, il titolo di capocannoniere e le mitiche esultanze con gli occhi spiritati, increduli.

Guarda anche: il gol di Omam Biyik all'Argentina.