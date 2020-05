Milan, 15 anni fa la disfatta con il Liverpool in Champions League: da 3-0 a 3-3 e poi il ko ai rigori

Era il 25 maggio 2005 e il Milan perse la Champions League a Istanbul, contro il Liverpool, dopo aver chiuso in vantaggio 3-0 il primo tempo. Nella ripresa la rimonta dei Reds sino al 3-3 e l'atroce beffa ai calci di rigore con super Dudek protagonista. Sono passati 15 anni da quella notte, calcisticamente indimenticabile: per chi ha vinto, per chi ha perso, ma anche per un semplice appassionato. Non era mai capitato prima e mai è successo dopo.

Il Milan allenato da Ancelotti andò avanti subito dopo neanche un minuto con un gol di Paolo Maldini, poi si scatenò Hernan Crespo con una doppietta. Tutto fatto? Neanche per sono, nella ripresa in appena sei minuti, dal 54' al 60', succede l'impoderabile con il Liverpool allenato da Benitez capace di pareggiare con Gerrard, Smicer, Xabi Alonso. Nei supplementari e nei rigori poi si esaltò Dudek in versione "ballerino". E la Champions andò in Inghilterra.

