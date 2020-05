Zaniolo, la playstation e l'inno della Lazio: "Togli quella canzonaccia, porta sfiga"

Durante l'emergenza Coronavirus e l'isolamento, una delle passioni che hanno maggiormente riempito il tempo è la playstation. Nicolò Zaniolo in particolare amare giocare a Fifa20. Durante la quarantena Zaniolo ha sfidato spesso il suo amico Gaspare Galasso, subendo divertenti penitenze. Nell’ultima diretta, Gaspare dopo una sconfitta non ha avuto più il coraggio di istigare Zaniolo con l’inno della Lazio e la risposta del centrocampista della Roma non si è fatta attendere: “Non sento più cantare io, quella canzonaccia… Come faceva? Che canzone è? Porta sfiga, te ne fa prendere 4 in 20 minuti!”.

