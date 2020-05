Andrea Pirlo compie 41 anni: "Ho grande voglia di iniziare ad allenare". Il video delle sue magie

Andrea Pirlo compie 41 anni. Il Maestro li celebra in attesa di capire cosa fare del suo futuro dopo un anno da opinionista, saltuario, su Sky. L'ex centrocampista di Inter, Milan, Juventus e della Nazionale, ha detto di voler allenare e di aver avuto anche alcune proposte. A febbraio aveva detto: "Ho già parlato con qualcuno, da luglio comincio. Ho grandissima voglia di iniziare un percorso nuovo e totalmente diverso. Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire. Conte come modello? E’ per lui che ho iniziato a pensare di fare l’allenatore. E’ il più bravo che ho avuto, ogni giorno ci faceva vedere 40-50 minuti di video. Mi dicevo che potevo e volevo farlo anche io".

