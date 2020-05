Vieri e Belinelli su Instagram, il cestista: "Jordan numero uno. Io ho giocato a Chicago ed è il massimo"

Non solo calcio per le dirette su Instagram di Bobo Vieri. L'ex attaccante della Nazionale, ex tra le tante di Juventus, Lazio, Inter, Milan, Atalanta e Atletico Madrid, ha chiacchierato con Marco Belinelli, giocatore di basket e dal 2007 in Nba (Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Charlotte, Atlanta, Philadelphia e San Antonio di nuovo). Una lunga chiacchierata quasi interamente dedicata a Last Dance, il docufilm sui Chicago Bulls dei record e Michael Jordan. "Non pensavo onestamente potesse venire una cosa così bella" dice l’azzurro degli Spurs. Che nonostante il mito di Jordan lo conosca bene si dichiara sorpreso: “Che fosse forte, che fosse il migliore, si sapeva: ma la cosa impressionante è la mentalità che aveva. Ogni volta andava in campo cercando una motivazione per distruggere l’avversario. Io davvero credo che come Jordan non ci sia stato nessuno” dice Belinelli. “Non sarà stato il più simpatico, non sarà stato quello con cui era più facile giocare, ma ti dico una cosa: mi sarebbe piaciuto essere in quello spogliatoio. Io un anno ai Bulls l’ho fatto: mi sono allenato in quella palestra, la stessa palestra dove sai che ha giocato Michael Jordan. È bellissimo, e ancora di più giocare allo United Center. Io a San Antonio sto benissimo, ma Chicago è il massimo" ha raccontato Belinelli.

