La lotta al Coronavirus come una partita di calcio, emozionante spot in Argentina: "Tenere la palla"

Quando il calcio diventa poesia. E quel aguanta la pelota che diventa mantra anche al tempo del Coronavirus. Tenere la palla, tenerla il più possibile. Come farebbero Redondo, Tevez, Riquelme, D'Alessandro. Tenerla per vincere la partita più importante, quella contro il virus che ha mietuto tante vittime nel mondo. L'Afa, la federazione calcistica dell'Argentina, ha usato uno degli sport più amati per invitare la popolazione a restare ancora a casa, resistere più a lungo ed essere pazienti fino a quando non si può uscire di nuovo in strada. Resistere e guadagnare tempo nella battaglia al Covid 19. Lo spot mira a calmare le ansie che sono state generate durante la quarantena. E alla fine compaiono loro, i grandi Lionel Messi e Diego Maradona, punti di riferimento per il sacrificio e la leadership in tempi difficili. Poesia pura applicata al calcio. Da brividi.

Guarda anche: Il primo gol di Messi con il Barcellona.