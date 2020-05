Federica Pellegrini torna ad allenarsi. Il video del tuffo in piscina: "Felice come una bambina"

Federica Pellegrini torna ad allenarsi. La campionessa si è tuffata nella piscina del centro federale di Verona dopo sei settimane di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus. Il suo ritorno è stato filmato in un video simpatico (dell'Agenzia Vista) in cui Federica viene ripresa sul blocco di partenza con la voce del suo allenatore che le chiede se è pronta a ripartire e la invita a tuffarsi. Lei dopo il tuffo fa finta di non ricordarsi come si sta a galla. «Like a baby» ha poi scritto su Instagram, felice come una bambina. E a chi gli ha chiesto le sensazione del ritorno in acque lei ha risposto così: «forse mi aspettavo talmente uno schifo che invece.... neanche così male». L'obiettivo resta sempre l'Olimpiade di Tokyo, spostata al 2021.

Guarda anche: Federica Pellegrini contro il calcio.