Del Piero a Vieri: "L'arrivo di Ronaldo mi motivò a migliorarmi. Facciamo una diretta il 5 maggio?"

Bobo Vieri continua nelle sue dirette Instagram ormai diventate un cult per tutti gli appassionati di calcio. In questi giorni di isolamento causa Coronavirus le chiacchierate con i suoi ex compagni sono un appuntamento imperdibile. Come quello con Alessandro Del Piero. Insieme i due hanno condiviso una stagione con la Juventus, nel 1995/1996, e tante avventure con la Nazionale. Vieri e Del Piero hanno parlato di aneddoti, retroscena, ex compagni. Come l'arrivo di Ronaldo all'Inter ( Del Piero dice "mi motivò tanto, cercavo di andare anche io più veloce anche se lui andava a duemila”), Pippo Inzaghi ("non sa cosa significa la parola assist"), la trasferta in Russia con la Nazionale ("il campo era nero"), sino al siparietto finale in cui Alex punzecchia "ti ricordi quando ti ho detto di fare la diretta su Instagram il 5 maggio?” e Bobo risponde “mi hai distrutto con il 5 maggio. Non vuoi farmi dormire. Lasciami stare", ha risposto con il sorriso.

Guarda le altre dirette: Vieri con Nesta, con Materazzi e Cassano.