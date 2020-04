Cannavaro e Nesta, aneddoti e risate: la playstation, la mentalità del Milan, le brutte figure in Nazionale

In campo hanno formato una delle coppie di difensori più forti di sempre nella storia del calcio. Ma Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta si sono dimostrati super anche su Instagram. Le dirette di Cannavaro, insieme a quelle di Vieri, sono ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Aneddoti, risate, retroscena. Anche passaggi toccanti. Nesta, ora allenatore del Frosinone dopo l'esperienza con il Perugia, è in isolamento a Ferentino. "Guardo le partite, mi confronto con gli ex compagni che allenano" ha svelato. Poi, pungolato da Cannavaro sulla playstation, rivela: "Non gioco più. Mia moglie me l'ha tolta, altrimenti parte il secondo dito" ride. I due hanno passato in rassegna il look dei capelli di quando giocavano, l'assenza del calcio giocato ("a me manca l'adrenalina" ha detto l'ex Perugia), la mentalità acquisita al Milan ("ci andrebbe fatta una serie Netflix, in club del genere non puoi mollare niente. Basta pensare che vincemmo la Champions e il club comprò Stam..."), le peggiori partite in Nazionale ("contro Galles, Cile al Mondiale 1998 e Danimarca") e il rapporto che ora Nesta ha con i suoi giocatori ("se devo raccontargli qualcosa della mia esperienza da giocatore, rivelo loro le mie difficoltà più che i successi").

