Bobo Vieri, Nesta gli svela un retroscena: "Per la Lazio ho sofferto, il Milan come una liberazione"

Per gli appassionati di calcio ormai la diretta Instagram di Bobo Vieri con i suoi ex compagni di squadra e Nazionale è un appuntamento imperdibile. Aneddoti, gag, battute, sorrisi, anche qualche retroscena inedito. Come quello svelato da Alessandro Nesta che ha raccontato l'ultimo anno con la Lazio, complicatissimo a causa delle difficoltà economiche del club e del presidente Cragnotti. "Facevo parte del consiglio di amministrazione, ero capitano. Mi davano una cartellina, la leggevo tutta, non trovavo le pagine. Finiva l’incontro e io stavo ancora a cercare gli argomenti. Avevo 23 anni. C'erano tante difficoltà, i compagni mi chiedevano sempre notizie, ero stressato. Il passaggio al Milan fu una liberazione perché riuscì a pensare soltanto a giocare". E poi la corte del Real Madrid da parte di Fernando Hierro, le grandi delusioni della sua carriera ("un derby vinto dalla Roma in cui Montella segnò quattro gol, la finale dell'Europeo 2000 e quella di Champions a Instanbul con il Milan"). Adesso la carriera da allenatore: Miami, Perugia, Frosinone ("speriamo che il campionato possa finire, voglio andare in Serie A").

Guarda anche le dirette di Vieri con Pirlo, Inzaghi, Cassano e Materazzi.