Vieri e Cassano, diretta show su Instagram: da Tiki Taka a Guardiola, passando per Messi e Lautaro

Bobo Vieri continua nelle sue dirette Instagram ormai diventate un cult per tutti gli appassionati di calcio. In questi giorni di isolamento causa Coronavirus le chiacchierate con i suoi ex compagni sono davvero uno spasso. L'ultima quella con Antonio Cassano. Tanti gli argomenti e gli aneddoti: dalla cacciata da Tiki Taka ("non so neanche io il perché"), a Messi ("un vincente anche se non ha vinto il Mondiale"), passando per Guardiola ("difficile si trasferisca alla Juve, se riparte la Champions è il favorito"), Lautaro ("io lo venderei") e Neymar ("se torna al Barça vincono tutto").

