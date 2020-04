Video Franco Lauro e l’indimenticabile tiro da 4 di Danilovic nel derby di Bologna

Nel giorno in cui si è spento il giornalista Franco Lauro (clicca qui), voce del basket italiano per diverse stagioni in Rai, molti appassionati sul web hanno condiviso uno dei momenti più emozionanti della pallacanestro. Nel 1998 lo scudetto viene assegnato al termine di una drammatica gara-5 tra le due squadre di Bologna, la Virtus e la Fortitudo. Franco Lauro, in compagnia di Alberto Bucci, commenta una delle giocate più incredibili viste in Italia: Danilovic tira a canestro da otto metri con l'avversario di fronte, segna e si becca il fallo che gli permette anche di andare in lunetta per un'azione complessiva di 4 punti. Magia pura. Come la telecronaca di Lauro.