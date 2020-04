Video Sky Del Piero e Totti: "Il nostro grande rammarico è aver giocato poco insieme"

Alessandro Del Piero e Francesco Totti, due dei più grandi numero dieci del calcio italiano, sono stati intervistati insieme da Sky. "Una coppia d’attacco Totti-Del Piero? Sicuramente ci poteva stare. Io e Alex potevamo giocare esterni, come prima e seconda punta. Purtroppo hanno sempre deciso di metterci in contrapposizione, scegliendo uno o l’altro" racconta l'ex giallorosso. “A parte con Trapattoni non ci sono state molte altre occasioni, c’è grande rammarico per questa contrapposizione. Avrei però voluto sperimentare questa coppia d’attacco composta con Francesco. In Italia-Germania eravamo entrambi in campo (clicca qui per intervista a Lippi), a Firenze nel pre mondiale avevamo vinto 4 a 1… Non giocavamo male insieme" dice invece l'ex bianconero.