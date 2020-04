Video: runner scappa sulla spiaggia. È il calciatore Mario Ferri, il Falco celebre per le sue invasioni

L’uomo che con la maglietta rossa corre sul lungomare di Pescara e scappa da un finanziere che cerca di bloccarlo dopo averlo scoperto con un drone, perché tra le restrizioni durante l'emergenza Coronavirus c'è anche quella di non poter fare attività sportiva, è diventato immediatamente virale sino ad arrivare negli Stati Uniti. Il runner protagonista nel video, come scoperto da Le Iene, è Mario Ferri noto al pubblico televisivo come “il Falco” per le sue invasioni di campo con la maglia di Superman durante le partite più importanti di calcio e in mondovisione. Ferri iniziò a fare invasioni nel 2007 in Pescara-Sambenedettese, poi alzò il tiro e lo fece in Sampdoria-Napoli abbracciando Cassano, Germania-Spagna finale del Mondiale 2010 in Sudafrica, Real Madrid-Milan e Barcellona-Man Utd in Champions League con sciarpa rossonera al collo di Messi e tante altre. Compresa una in bici durante il finale di una tappa al Giro d'Italia. Ferri, che gioca a calcio nel campionato delle Seychelles, è stato poi bloccato nel centro di Pescara da un'auto della Finanza. Finito in questura per l’inevitabile segnalazione – violazione del Dpcm e delle ordinanze sindacali si somma la resistenza a pubblico ufficiale - è stato multato di 400 euro.