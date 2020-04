Lippi e il Mondiale vinto nel 2006: "Così ho scelto Grosso come quinto rigorista"

Marcello Lippi, intervistato da Sky, è tornato sul mitico Mondiale vinto nel 2006. Il ct dell'Italia ha svelato come ha scelto il quinto e decisivo rigorista nella finale vinta contro la Francia. "Quando siamo arrivati ai calci di rigori nella finale del 2006, era il momento di scegliere i rigoristi. Non è mai facile in queste situazioni. Mi mancava il quinto rigorista e lì ho avuto un’intuizione, una di quelle che ogni tanto viene agli allenatori. Sono andato da Grosso e gli ho detto che lo avrebbe tirato lui. Fabio era stupito, ma l’ho incoraggiato dicendogli che è l’uomo dell’ultimo minuto. Ha segnato alla Germania allo scadere, ha procurato il rigore con l’Australia al ’90. Era l’uomo giusto". E così ; è stato.