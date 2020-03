Coronavirus: Figc, Lega B e Pro chiedono al Governo la cassa integrazione ai calciatori

CORONAVIRUS

Video Sky Figc, Lega B e Pro chiedono la cassa integrazione per i calciatori

Fifa in campo per quantificare il danno globale e studiare un modello di business per cercare di uscire fuori dalla crisi che sta colpendo le società di calcio in questo periodo di Coronavirus. Allo studio un fondo di garanzia per le società e un input alle varie federazioni: se completate questa stagione attualmente sospesa, dovete accorciare la prossima. Si è poi svolta, in videoconferenza, ...