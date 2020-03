Anche la Federazione italiana tiro a volo (Fitav) è al fianco di chi combatte in prima linea il Coronavirus e si unisce agli italiani che fanno sentire la loro voce in tutti i modi per lanciare il messaggio di unità, rinnovando con un video "flashmob" le parole d'ordine più importanti: "#iorestoacasa" e "#celafaremo". Fra le eccellenze italiane c'è anche il tiro a volo che ha da sempre regalato successi in tutte le competizioni mondiali e anche i tiratori azzurri si stanno preparando da soli per arrivare nel migliore dei modi all'appuntamento olimpico. Tutti scongiurano l'ipotesi del rinvio dei Giochi di Tokyo previsti dal 24 luglio al 9 agosto, ma la salute del pianeta viene prima di tutto e allora ci si prepara anche all'eventualità di un rinvio al prossimo anno. Ma gli atleti devono comunque restare allenati e con la loro determinazione danno coraggio a chi ogni minuto lavora in prima linea per curare i malati e per frenare il contagio.