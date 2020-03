L'inno dell'Italia nella finale Mondiale. La nuova programmazione di Sky Sport all'insegna dell'orgoglio italiano

Dai balconi il concerto dell'orgoglio italiano. Nei giorni dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, una programmazione speciale nel weekend dedicata all’Italia Campione del Mondo 2006. Il modo di Sky Sport per dire: vinceremo ancora insieme seguito dall'hashtag #orgoglioitaliano. Sul canale Sky Sport Uno dunque spazio a Sky Sport Classic per una programmazione di tutti gli sport, con le imprese memorabili e le partite straordinarie, anche e soprattutto azzurre. E poi ancora, i più grandi match di calcio, dagli anni ‘90 a oggi: dalla Serie A ai campionati esteri, passando per i Mondiali e le coppe europee. Immancabile la finale Mondiale 2006 di calcio tra Italia e Francia con annesso Inno di Mameli.