La Parigi-Nizza a Schachmann, quarto un buon Nibali. Ultima tappa al rinato Quintana - IL VIDEO

La Parigi-Nizza si chiude sulla salita di La Colmiane, in anticipo rispetto al previsto per decisione dell'organizzazione causa coronavirus. L'ultima tappa, la settima, se la prende di forza Nairo Quintana (Team Arkea) che scatta a -4 chilometri dalla vetta a fa il vuoto dimostrandosi il più forte in salita in questo inizio 2020 (sono già cinque le sue vittorie stagionali) e un altro corridore rispetto alle ultime stagioni con la Movistar. Il colombiano sembra rinato. La vittoria di tappa non basta per ribaltare la classifica generale: Maximilian Schachmann (Bora) si difende e salva la maglia, al secondo posto chiude Tiesj Benoot ((Sunweb) a +18", terzo invece il colombiano Sergio Higuita (Ef) a +59". Bel quarto posto finale per Vincenzo Nibali a +1'16", anche verso La Colmiane l'italiano (quinto di tappa) è stato molto intraprendente oltre che ben supportato dalla Trek Segafredo. Nibali ha dimostrato di avere una condizione interessante, peccato che difficilmente il calendario del ciclismo potrà continuare come previsto: molte gare sono state annullate, dalla Milano-Sanremo al Giro delle Fiandre. Anche il Giro d'Italia è a forte rischio (sono già saltate le prime tre tappe in Ungheria).