La squadra di softball amatoriale, Lizards Cus Perugia, resta a casa (base) ed ha pensato di dare il proprio contributo per diffondere il messaggio fondamentale delle direttive che sono state date dal governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus, senza dimenticare di professare la grande passione per il loro sport. Il mezzo? Un video realizzato fra le mura domestiche naturalmente, per invitare tutti a fare come i Lizard Cus Perugia che restano a casa in questa delicata fase che sta vivendo il mondo intero. Stare a casa rimanendo attivi in qualsiasi modo, per poter ripartire tutti insieme più forti di prima.