La Principessa Norah Al Saud, presidente dello Spoleto Calcio che milita nel campionato di Eccellenza dell'Umbria è rimasta a New York perché non è potuta tornare in Italia a causa dell'emergenza Coronavirus e dagli Stati Uniti lancia un appello alla sua famiglia di Spoleto, come la chiama e a tutti gli italiani, invitando a seguire le direttive emanate dal governo per contrastare l'espandersi de contagio e quindi di stare a casa. Dagli States, la presidente dello Spoleto segue l'evolversi della situazione e gli sviluppi sul futuro del calcio italiano e dello sport in tutto il mondo. Lo Spoleto è secondo in Eccellenza con 3 punti da recuperare sul Tiferno a sette giornate dalla fine.