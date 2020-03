Gol e highlights video Sky Coppa di Francia, Lione-Paris Saint Germain 1-5. Tripletta Mbappé

Trascinato da un travolgente Mbappé, autore di una splendida tripletta, il Paris Saint Germain conquista la finale di Coppa di Francia e costringe il Lione a dire addio ai sogni di gloria. A pensare che la squadra di Garcia parte bene, addirittura andando in vantaggio al 13' con Terrier. Ma i parigini trovano subito la rete del pari, grazie proprio a Mbappé, puntuale all'appuntamento con il pallone sotto porta. Poi la squadra di Garcia rimane in dieci: Marçal colpisce la palla di mano in area e oltre a provocare il rigore viene espulso. Sul dischetto va Neymar che trasforma. Partita in discesa a quel punto per il Psg. Prima gol capolavoro di Mbappé, poi Sarabia e di nuovo Mbappé.