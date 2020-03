Coronavirus, Valentino Rossi si allena con 2 campioni del mondo in attesa della ripresa delle gare di MotoGp

Lo stop del MotoGp e l'annullamento delle gare previste in Qatar e Thailandia, dovuto all'emergenza Coronavirus, non ferma Valentino Rossi che ha scelto la celeberrima pista sterrata del Ranch per non perdere la condizione fisica e farsi trovare pronto alla ripresa delle gare. Insieme a tre amici speciali - l'ottimo e determinato Mattia Pasini e i due campioni del mondo di Moto2 Franco Morbidelli e Francesco "Pecco" Bagnaia - il Dottore si è ritrovato sul circuito di Tavullia per un allenamento di alto livello e senza esclusione di colpi. A testimoniarlo le spettacolare immagini, girate con una GoPro installata su un drone, che Valentino ha rilasciato sulla propria pagina facebook ufficiale.