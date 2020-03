Tottenham-Wolverhampton 2-3: gol e highlights. Seconda sconfitta di fila per Mourinho

Finisce 2-3 la gara tra Wolves e Tottenham. Colpo di scena in Premier League nella giornata giocata domenica 1 marzo 2020: il Wolverhampton sbanca l'Hotspur Stadium e batte 3-2 il Tottenham di Mourinho. Botta e risposta delle due squadre nel primo tempo, come mostrano gol e highlights della partita: gli Spurs erano passati in vantaggio per primi con Bergwijn a cui ha risposto Doherty. Ma prima dell'intervallo, Tottenham di nuovo avanti con Aurier. Nella ripresa gli uomini di Mourinho mancano il tris e gli ospiti ne approfittano ritrovando il pari con Jota e addirittura ribaltando la gara con Raul Jimenez. Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham, mentre i Wolves fanno un balzo in classifica e agguantano al quinto posto il Manchester United, fermato sull'1-1 a Goodison Park dall’Everton di Ancelotti (guarda qui gol e highlights).