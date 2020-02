Algarve, Evenepoel vince anche in salita. Bene Nibali - IL VIDEO

Remco Evenepoel colpisce ancora. Il baby prodigio della Deceuninck-Quick Step dopo aver incantato tutti a cronometro in Argentina, vince anche in salita. Con una fucilata quando mancavano 500 metri al traguardo, il belga vince infatti la seconda tappa della Volta ao Algarve di ciclismo con arrivo sull’Alto da Fóia, salita di 7.4 km con pendenza media del 5.9% ma con tratti vicini alla doppia cifra. Evenepoel ha la meglio su Maximilian Schachmann (Bora) e conquista anche la maglia di leader della corsa portoghese. Prestazione interessante di Vincenzo Nibali, ottavo al traguardo ad appena 8" dal vincitore. Primo degli italiani, il siciliano è alla prima corsa con la nuova maglia della Trek Segafredo e ha dimostrato di avere una buona gamba per essere a febbraio.