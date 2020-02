Kevin Durant sta recuperando dall'infortunio: canestri a ripetizione in allenamento VIDEO

Kevin Durant, infortunatosi al tendine d'Achille nel corso delle Finals Nba 2019, sta lavorando intensamente per recuperare e tornare all'attività. La stella Nba, passata ai Brooklyn Nets, si è fatta notare durante in allenamento. Il video, tratto dalla pagina fb Passione Basket Usa, ha strappato numerosi like, facendo vedere un "KD" già in ottima forma. La precisione a canestro è impressionante.