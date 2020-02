Fenomeno Haaland, non solo gol: guardate la corsa pazzesca. I 60 metri da record VIDEO

Il calcio si inchina al nuovo fenomeno, il norvegese Haaland. Il neo attaccante del Borussia Dortmund, autore di una strepitosa doppietta nel match di martedì 18 febbraio nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Psg (GUARDA IL VIDEO), si è fatto notare anche per un altro episodio. Nel primo tempo infatti il giovane bomber, impegnato in fase difensiva per un corner a favore del Psg, ha iniziato una corsa pazzesca verso l'area avversaria, percorrendo 60 metri di campo in 6,64 secondi. Un tempo clamoroso, vicino al record del mondo sulla distanza (6,34 secondi). Il talento norvegese sta già conquistando l'Olimpo del pallone.