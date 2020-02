E’ arrivato il grande momento per l’Atalanta. Alle 21 di mercoledì 19 febbraio la Dea affronta a San Siro il Valencia per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League di calcio. “Sarà una partita equilibrata”, sottolinea il tecnico dell’Atalanta Gasperini, “da giocare nell’ottica dei 180 minuti”. Nerazzurri senza problemi di formazione. Tante le assenze, invece, per gli spagnoli, settimi in classifica ma ancora in lotta per l’Europa. Paulista squalificato, indisponibili Rodrigo, Garay, Coquelin, Piccini, Vallejo e anche Florenzi, arrivato da poco dalla Roma. “Sarà una partita equilibrata”, sottolinea Gasperini, “da giocare nell’ottica dei 180 minuti”. Di sicuro le emozioni saranno tante per i nerazzurri e per i loro tifosi. Il traguardo è già storico. ATALANTA: (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Greuler, Gosens; Gomez, Psalaic; Ilicic. A disposizione: Sportiello, Caldara, Hateboer, Tameze, Malinovski, Zapata, Murie. All. Gasperini. VALENCIA: (4-4-1-1): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez; Gameiro. A disposizione: Rivero, Thierry, Juame Costa, Molina, Cheryschev, Guedes, Sobrino. All. Celades