Bebe Vio, la campionessa di scherma paralimpica, ha raccolto la sfida dell'astronauta Luca Parmitano e si è messa alla guida di un aereo al simulatore di volo accanto al comandante Andrea Gori di Alitalia. Parmitano, reduce da poco dalla missione nello spazio come comandante della stazione internazionale, aveva fatto i complimenti a Bebe Vio dopo i risultati in Ungheria che l'hanno portata alle Olimpiadi di Tokyo: "Voli altissima anche senza ali", aveva scritto Parmitano su Twitter, "adesso ti serve l'aereo per tornare a casa". "Si ma lo piloto io, guarda qui", aveva risposto Bebe Vio. La collaborazione tra Bebe Vio e Alitalia è nata grazie al supporto che quest’ultima darà alla Onlus Art4sport (http://www.art4sport.org/), fondata da Bebe e la sua famiglia, portando a Tokyo i ragazzi per i Giochi paralimpici 2020.