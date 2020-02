Video Razzismo nel calcio, il pubblico insulta l'attaccante Moussa Marega che segna e se ne va dal campo

Il razzismo torna purtroppo all'attenzione del mondo del calcio. Stavolta avviene nel campionato portoghese, precisamente nell'incontro tra Vitoria Guimaraes e Porto. L'attaccante francese Moussa Marega è vittima di ripetuti insulti razzisti dopo aver realizzato la rete del 2-1. Il giocatore viene bersagliato dai cori del pubblico e lui chiede di essere sostituito. I compagni - e anche gli avversari - fanno di tutto per convincerlo a restare in campo, ma il francese non sente regione e alla fine lascia il terreno di gioco, non prima di aver mostrato per due volte il dito modio ai tifosi avversari che a loro volta lo sommergono di fischi.

