Marco Pantani, sedici anni senza gli scatti del Pirata

Non una festa, ma una ricorrenza: il 14 febbraio è una delle tappe della memoria di Marco Pantani, il campione più amato e controverso degli ultimi trent’anni della storia del ciclismo. Viene ricordato puntualmente nell’anniversario della scomparsa (14 febbraio 2004) come in quello della nascita da chi gli voleva bene e si è emozionato con le sue imprese sportive sulle grandi salite del Giro d'Italia e del Tour de France. Oggi è il sedicesimo anniversario della sua scomparsa nell'Hotel Le Rose di Rimini e la mamma Tonina continua a lottare per far luce sulla morte del figlio che lo scorso gennaio avrebbe compiuto 50 anni.