Gomitata di Totti a un avversario, rissa sfiorata in campo: poi il gesto dell'ex capitano

Altro che passatempo post carriera. Francesco Totti in campo a calcio a 8 vuole sempre vincere. E così in una sfida contro il Frosinone l'ex capitano della Roma, nel tentativo di recuperare un pallone, ha allargato un po' troppo il gomito, colpendo il capitano dei ciociari Iannuccillo in pieno volto. Il gesto sarebbe stato compiuto dopo numerosi falli subiti. Successivamente all'episodio sono volati insulti e si è quasi sfiorata la rissa, soprattutto a bordo campo. Dopodiché è tornata la calma grazie al gesto dello stesso Totti che ha chiesto scusa all'avversario non appena resosi conto della ferita al volto di Iannuccillo. Ecco il video dell'accaduto da LC8.